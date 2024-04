Petróleo sobe impulsionado por enfraquecimento do dólar

Os preços do petróleo se recuperaram ao final da sessão desta quinta-feira (25), graças ao enfraquecimento do dólar e a uma recuperação por razões técnicas.

O preço do barril Brent do Mar do Norte, de referência na Europa e para entrega em junho, subiu 1,12%, para 89,01 dólares. Já o barril West Texas Intermediate (WTI), negociado no mercado americano para o mesmo vencimento, avançou 0,91%, para 83,57 dólares.

O petróleo iniciou o dia em queda, após os dados de crescimento da economia dos Estados Unidos no primeiro trimestre, de 1,6% em projeção anual, muito abaixo dos 2,5% esperados pelos analistas.