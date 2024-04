Receita da Alphabet (Google) sobe impulsionada pela publicidade, nuvem e IA

A Alphabet, a matriz do Google, faturou mais de US$ 80 bilhões (R$ 413 bilhões, na cotação atual) no primeiro trimestre do ano, com um lucro líquido de US$ 23,7 bilhões (R$ 122,4 bilhões), de acordo com seu relatório de resultados, números muito acima das expectativas do mercado.

A gigante das buscas on-line, que está investindo fortemente em inteligência artificial (IA), também alegrou Wall Street nesta quinta-feira (25) com o anúncio de um pagamento de dividendos: o preço de suas ações disparou quase 12% nas negociações eletrônicas após o fechamento do mercado.

"O Google levou mais de 15 anos para atingir uma receita anual de US$ 100 bilhões [R$ 516 bilhões]. Nos últimos seis anos, passamos de US$ 100 bilhões para mais de US$ 300 bilhões [R$ 1,55 trilhão] de receita anual", comemorou Sundar Pichai, CEO do grupo norte-americano, em uma conferência para analistas.