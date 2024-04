Anglo American rejeita oferta de compra da australiana BHP

O plano da BHP envolveria a cessão das atividades de produção de platina e minério de ferro da Anglo American na África do Sul.

Caso fosse concretizada, a fusão criaria o maior produtor de cobre no mundo, um metal crucial para a transição energética porque permite muitos usos industriais, incluindo a composição de baterias para veículos elétricos.

O cobre representa 30% da produção da Anglo American, segundo a empresa, e o conselho de administração considera que os acionistas "deveriam ser beneficiados por uma apreciação significativa do valor (da empresa) que prevemos no futuro", disse Stuart Chambers, presidente do conselho do grupo, citado no comunicado.

"A proposta da BHP é oportunista e não avalia corretamente as perspectivas da Anglo American", acrescentou.

A oferta da BHP provocou uma alta expressiva, de 16%, na cotação das ações do grupo britânico na Bolsa de Londres.

