Israel ataca cidade de Rafah em Gaza após ordem de retirada, dizem moradores

Instruídas por mensagens de texto em árabe, telefonemas e panfletos a se mudarem para o que os militares israelenses chamaram de "zona humanitária expandida" a 20 km de distância, algumas famílias palestinas começaram a se afastar sob a fria chuva de primavera.

Algumas empilharam crianças e pertences em carroças de burro, enquanto outras partiram de caminhonete ou a pé por ruas lamacentas.

"Está chovendo muito e não sabemos para onde ir. Tenho me preocupado com a possibilidade de que esse dia chegasse, agora tenho que ver para onde posso levar minha família", disse um refugiado, Abu Raed, à Reuters por meio de um aplicativo de bate-papo.

Uma autoridade sênior do Hamas afirmou que a ordem de retirada era uma "escalada perigosa" que teria consequências. "O governo dos EUA, juntamente com a ocupação, é responsável por esse terrorismo", disse à Reuters Sami Abu Zuhri, referindo-se à aliança de Israel com Washington.

O Hamas disse mais tarde em um comunicado que qualquer ofensiva em Rafah não seria um "piquenique" para as forças israelenses e que estava totalmente preparado para defender os palestinos no local.

As agências de ajuda humanitária alertaram que a ordem de retirada levará a um desastre humanitário ainda pior no enclave costeiro de 2,3 milhões de pessoas que estão sofrendo com sete meses de guerra.