Heróis na batalha ucraniana, agressores quando voltam à Rússia

Essa especialista aponta que os soldados que voltaram da frente podem ter um sentimento de impunidade e superioridade, reforçado pelos contínuos elogios das autoridades que os apresentam como "heróis".

"Frequentemente, as mulheres me dizem que seu agressor (veterano da Ucrânia) afirmava que não seria punido. Esses homens ostentam esse status. Como o sistema nem sempre defendia as mulheres antes, elas pensam que não serão protegidas e que o Estado não ficará do lado delas", explica.

No último um ano e meio, a imprensa russa reportou dezenas de assassinatos, estupros e agressões cometidas por soldados e ex-mercenários do grupo paramilitar Wagner, conhecido por sua violência extrema.

Alguns receberam condenações severas.

Mas nas regiões de Volvogrado e Rostov, a Justiça também mostrou clemência ao não enviar para a prisão dois ex-combatentes que esfaquearam suas esposas. Uma delas morreu.

Outro problema estrutural é a ausência de uma lei na Rússia que criminaliza especificamente a violência conjugal.