India retoma eleições gerais durante onda de calor

Alguns distritos que participam na segunda fase das eleições registraram temperaturas que superaram 40ºC durante a semana.

A agência nacional de meteorologia alertou na quinta-feira a onda de calor intenso deve prosseguir durante o fim de semana em vários estados.

Uma das áreas afetadas é o estado de Bihar (leste), que tem cinco distritos envolvidos na segunda fase das eleições e que registrou temperaturas 5,1ºC acima da média habitual durante a semana.

O estado de Karnataka, no sul do país, e partes de Uttar Pradesh, o estado mais populoso da Índia e coração da fé hindu, também organizam votações sob calor intenso.

No início da semana, a Comissão Eleitoral da Índia anunciou a criação de um grupo de trabalho para analisar o impacto do calor e da umidade antes de cada fase de votação.

O jornal The Hindu afirmou que a decisão foi motivada por preocupações de que as temperaturas elevadas "poderiam ter provocado uma queda no índice de participação".