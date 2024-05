Carlos Nobre: Eventos climáticos extremos não vão mais parar de acontecer

Eventos climáticos extremos como os do Rio Grande do Sul não vão mais parar de acontecer, alerta o climatologista e colunista do UOL Carlos Nobre, durante o UOL News desta segunda-feira (6). Chuva no Sul eleva rios como o Guaiba e já causou 83 mortes e deixou 111 desaparecidos desde a última semana.

A frequência dos eventos extremos está aumentando no mundo inteiro. Por exemplo, uma seca como a Amazônia, Cerrado e Pantanal registraram agora ano passado e esse ano é histórica, nunca houve no registro histórico de nenhuma seca [assim antes]. Assim como essas inundações no Rio Grande do Sul. Carlos Nobre, colunista do UOL e climatologista