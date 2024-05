Imagens de uma Porto Alegre submersa chocam os negacionistas do clima?

Isso é tão inimaginável quanto as imagens dos estádios do Grêmio e do Internacional, dois dos principais clubes de futebol do Brasil, transformados em piscinas de lama. De longe, a Arena do Grêmio, próximo à foz do rio Gravataí no rio Jacuí, parece o saibro terroso de uma quadra de tênis como Roland Garros, como pode ser visto no vídeo que abre este texto.

Muitos representantes de governos, bem como parlamentares, magistrados e procuradores ainda não entenderam que o clima do mundo mudou e que, por conta disso, eventos extremos já estão acontecendo anualmente com uma frequência que deveria ser de décadas. O Rio Grande do Sul é uma prova disso, com secas absurdas seguidas de dois ciclos destruidores de tempestades, em 2023 e 2024.

Gramado da Arena do Grêmio é alagado por temporal em Porto Alegre Imagem: Diego Baldi

Neste momento, a prioridade é resgatar as pessoas que estão ilhadas, atender feridos e doentes, hospedar os refugiados ambientais da melhor maneira possível, enterrar os mortos.

Porém, quando a reconstrução começar, ela não pode ir pelo mesmo caminho do erro trilhado até aqui. O Estado precisa estar preparado para tragédias, porque elas vão acontecer com a mesma intensidade e frequência com o qual lançamos toneladas de gás carbônico na atmosfera. Infelizmente, o Rio Grande do Sul será um dos locais mais afetados por esse terrível clima novo.