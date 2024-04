UE impõe controles mais rigorosos ao grupo chinês Shein

A Comissão Europeia, o Executivo da UE, incluiu nesta sexta-feira (26) a gigante chinesa do comércio têxtil Shein entre as plataformas digitais submetidas a regras de controle mais rigorosas para operar no bloco.

A Shein, uma loja online especializada em moda, passa a integrar um grupo que inclui plataformas como Facebook, X ou TikTok, sujeitas a regras de operação especialmente rígidas por seu tamanho.

De acordo com a Lei de Serviços Digitais (LSD), que regulamenta o setor, a Shein será submetida a regras mais rígidas a partir do final de agosto.