Hamas divulga vídeo que mostra dois reféns detidos em Gaza

"A prova de vida de Keith Siegel e Omri Miran é a evidência mais clara de que o governo israelense deve fazer tudo o que for possível para aprovar um acordo para o retorno de todos os reféns antes do Dia da Independência" em 14 de maio, assinalou.

"Os sobreviventes devem retornar para sua recuperação e os assassinados devem receber um sepultamento digno", acrescentou.

No ataque de 7 de outubro de 2023, comandos islamistas sequestraram cerca de 250 pessoas, das quais aproximadamente 100 foram libertadas durante uma trégua de uma semana no fim de novembro. Israel estima que 129 reféns permanecem em Gaza, dos quais 34 teriam morrido desde então.

O vídeo vem à tona três dias depois de outro que mostrava o refém Hersh Goldberg-Polin, de 23 anos. Os reféns parecem falar sob coação.

"Estou aqui no cativeiro do Hamas há 202 dias. A situação é desagradável, difícil e são muitas bombas", afirma Miran, o que indicaria que as imagens foram gravadas no início desta semana.

"É hora de chegar a um acordo que nos tire daqui sãos e salvos ... Continuem protestando, para que haja um acordo agora", acrescenta.