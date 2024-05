Égua ilhada no telhado pelas chuvas no RS vira ícone da crise climática

Uma égua ilhada, há quatro dias, pela enchente no telhado de uma casa em Canoas (RS) tornou-se uma das imagens mais representativas do caos trazido pela falta de preparo do país para os eventos extremos.

O destino do animal foi acompanhado com atenção pela sociedade por conta do sentimento de desamparo e de resiliência que a cena representava. Ela acabou resgatada na manhã desta quinta (9). Cenas de animais impactados pela mudança climática têm viralizado em todo o mundo como uma das formas de alertar a sociedade. Bichos, seja de criação ou de estimação, também merecem respeito e dignidade.

As imagens da égua somam-se às da fotógrafa Kerstin Langenberger, de um uso polar raquítico, flutuando em um bloco de gelo na região do Ártico norueguês, em 2015. Mudanças no clima que aceleram o degelo impõem dificuldades a fêmeas de se alimentarem e a seus filhotes.