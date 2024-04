Mina mata onze milicianos antijihadistas na Nigéria

Onze combatentes de uma milícia antijihadista morreram no nordeste da Nigéria, neste sábado (27), quando seu veículo passou sobre uma mina perto da fronteira com Camarões, informaram dois milicianos.

Grupos jihadistas recorrem cada vez mais às minas terrestres em rodovias para atacar civis e soldados.

Os milicianos, que lutam contra os jihadistas ao lado do Exército, escoltavam um comboio civil que ia da cidade de Gaboru para Maiduguri, no nordeste do país africano.