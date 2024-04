Bangladesh fecha escolas novamente devido à onda de calor

"Manter as escolas fechadas é difícil porque as crianças não querem estudar em casa", disse a mãe Fatema Tuz Zohor à AFP no domingo. "Mas como eles podem ir para a escola com esse calor?".

Abril, no início da primavera, é um dos meses mais quentes do Sudeste Asiático antes do início da estação chuvosa, mas este ano as temperaturas estão próximas dos recordes devido ao fenômeno climático El Niño, que corresponde a um aquecimento de grande parte do Pacífico tropical.

sa-lth/thm/es/mb/aa

© Agence France-Presse