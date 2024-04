Equador processa México na CIJ por conceder asilo a ex-vice-presidente Glas

Com elas, "os Estados Unidos Mexicanos violaram o princípio da não intervenção nos assuntos internos de outros Estados", acrescentou a Chancelaria.

Para Quito, o México "não cumpriu as suas obrigações de respeitar as leis e regulamentos do Estado receptor, de não interferir nos assuntos internos do Estado receptor e de não utilizar as instalações da missão de uma forma incompatível com as funções da missão diplomática", aponta o documento.

Após o ataque à embaixada, a condenação internacional recaiu sobre o Equador.

A Organização dos Estados Americanos (OEA) condenou "energicamente a intrusão" na embaixada e "os atos de violência" perpetrados contra os funcionários que foram espancados pela polícia, segundo vídeos de câmeras de segurança.

O presidente Daniel Noboa disse que tem "zero arrependimento" da sua decisão de invadir a embaixada.

O México rompeu relações diplomáticas com o Equador, fechou sua embaixada e retirou seu pessoal diplomático.