Exército russo reivindica conquista de outra localidade no leste da Ucrânia

O exemplo mais recente aconteceu no domingo, quando o Ministério da Defesa russo reivindicou o controle de Novobakhmutivka, localidade que fica 10 km ao norte de Avdiivka, em Donetsk.

O comandante das Forças armadas da Ucrânia, Oleksandr Syrsky, admitiu no domingou que a situação no front "piorou" e que as tropas russas, superiores em soldados e munições, conseguiram "vitórias táticas" em várias regiões.

O diretor da inteligência militar da Ucrânia, Kirilo Budanov, alertou na semana passada que a situação na frente de batalha deve piorar até meados de maio e junho, e que a Ucrânia enfrentaria um "período difícil".

A ex-república soviética, onde Moscou iniciou uma operação em fevereiro de 2022, teme uma ofensiva russa ainda mais intensas nos próximos meses.

Kiev espera, no entanto, que a aprovação no Congresso dos Estados Unidos de um novo pacote de ajuda militar, de bilhões de dólares, permita que suas tropas estabilizem a situação.

