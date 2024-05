Josias: Fuga de condenados do 8/1 é alerta para vigiar próximos da fila

A fuga de ao menos dez condenados pelos atos golpistas de 8/1, como revelado com exclusividade pelo UOL, serve como um alerta para vigiar os próximos envolvidos que irão a julgamento, afirmou Josias de Souza no UOL News desta terça (14).

Essa reportagem nos alerta para outro aspecto. Por ora, estamos lidando com condenações que atingem a arraia-miúda do golpe. Gente que se deixou manipular e entrou nos prédios dos Três Poderes e vandalizou os símbolos da República. Não chegamos ainda ao [Jair] Bolsonaro e ao alto comando do golpe.