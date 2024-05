Ficha de Lula para crise climática caiu, mas país precisa de mais

A ficha do presidente Lula (PT) caiu e agora é o momento de agir para endurecer a legislação ambiental e pensar na autoridade nacional de segurança climática, disse o colunista Kennedy Alencar no Análise da Notícia desta terça-feira (14).

O que o governo está fazendo até o momento é reagir. Há uma reação ao desastre natural, porque o governo precisa agir. Está em debate no Ministério do Meio Ambiente o redesenho da autoridade nacional de segurança climática, que estava parada no Congresso Nacional e não estava andando. Estava parada antes desse desastre, e agora o governo quer remodelar.