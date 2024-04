Após 5 meses de ganhos, Wall Street encerra abril em queda

- Resultados por toda parte -

Entre as empresas, a Amazon divulgou resultados após o fechamento e registrou uma receita de 143,3 bilhões de dólares (R$ 741 bilhões) no primeiro trimestre, com um lucro líquido de 10,4 bilhões de dólares (R$ 53,7 bilhões), ambos resultados superiores ao esperado pelo mercado.

A gigante mundial de comércio eletrônico e da nuvem deve este avanço principalmente aos ganhos da AWS, sua divisão de computação em nuvem, que se beneficia da demanda das empresas por serviços online e inteligência artificial (IA).

Suas ações subiram nas negociações eletrônicas fora do horário comercial em Wall Street.

A Starbucks caiu 8,46% após o fechamento, depois de anunciar uma queda de 4% no faturamento no primeiro trimestre em relação ao mesmo período do ano passado.

Os laboratórios Eli Lilly (+5,95%), 3M (+4,72%) e Coca-Cola (-0,44%) todos divulgaram resultados acima do esperado.