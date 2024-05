Como Amal Clooney foi decisiva no pedido de prisão de Netanyahu

"A lei que protege os civis na guerra foi desenvolvida há mais de 100 anos e se aplica em todos os países do mundo, independentemente dos motivos do conflito", disse.

"Como advogado de direitos humanos, jamais aceitarei que a vida de uma criança tenha menos valor do que a de outra. Não aceito que qualquer conflito esteja fora do alcance da lei, nem que qualquer agressor esteja acima da lei. Portanto, apoio a medida histórica que o promotor do tribunal penal internacional tomou para fazer justiça às vítimas de atrocidades em Israel e na Palestina", declarou.

Ela ainda assinou uma coluna nesta semana no Financial Times, qualificando a decisão de Khan como "um marco na história do direito penal internacional".?

Advogada na influente Doughty Street Chambers, Amal Clooney se envolveu outros conflitos internacionais e representou centenas de vítimas de violência e agressão em massa. Em 2022, a advogada de 46 anos falou perante as Nações Unidas sobre o conflito na Ucrânia, que ela descreveu como uma guerra de "massacre". Ela é casada com o ator George Clooney.