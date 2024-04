Estudantes expulsam diplomatas europeus de museu na Cisjordânia

"O movimento estudantil rechaçou que estes visitantes viessem ao museu, por sua posição sobre o genocídio em Gaza. Por isso, pedimos que fossem embora", explicou Omar Kayed, um representante estudantil, à AFP.

Segundo uma pessoa presente no recinto, a multidão estava em busca de algum diplomata da Alemanha, país criticado por fornecer armas a Israel.

Outro vídeo mostra um veículo bloqueado pelos manifestantes, alguns dos quais desferiram golpes contra as janelas e atiraram objetos.

"Hoje havia um seminário da UE no museu. Na hora do almoço, uma manifestação se formou do lado de fora" e os diplomatas, "entre eles o alemão, decidiram deixar o local", explicou à AFP Christian Kussler, porta-voz da representação alemã nos Territórios Palestinos.

O museu palestino de Birzeit, dedicado à história e cultura palestinas, afirmou em nota que desconhecia a identidade dos participantes da reunião.

"Se tivéssemos conhecimento da presença de países não solidários, teríamos negado o aluguel da sala", assinalou.