Mulher morre após ser atropelada por bonde em Campos do Jordão (SP)

Uma mulher de 33 anos morreu após ser atropelada por um bonde da Estrada de Ferro Campos do Jordão, em São Paulo, na tarde de ontem. Caso foi registrado como homicídio culposo e será investigado.

O que aconteceu

A pedestre ficou parada sobre os trilhos ao atravessar a ferrovia. A mulher não ouviu os diversos apitos e avisos sonoros do trem, segundo nota conjunta da Estrada de Ferro e da Secretaria de Transportes Metropolitanos. O acidente aconteceu na Vila Abernéssia, próximo ao Mercado Municipal de Campos do Jordão.

O maquinista tentou parar o veículo, mas não conseguiu frear a tempo. "O condutor do trem acionou rapidamente os dois freios do veículo ferroviário, que estava em velocidade compatível para o trecho, e realizou todos os procedimentos possíveis para a parada. Ainda assim, devido ao peso do trem, colidiu com a pedestre", diz a nota.