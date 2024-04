UE pressiona Instagram e Facebook por riscos de desinformação antes das eleições europeias

"Se suspeitamos de violação das regras, agimos. É sempre verdade, mas especialmente em períodos eleitorais", acrescentou.

Esta é a quinta investigação oficial lançada pela Comissão Europeia no âmbito da entrada em vigor, no ano passado, do novo Regulamento Europeu dos Serviços Digitais para combater conteúdos e produtos ilegais on-line.

"Lançamos este procedimento contra a [empresa matriz] Meta para garantir que sejam tomadas medidas eficazes, especialmente para evitar que as vulnerabilidades do Instagram e do Facebook sejam exploradas por interferências estrangeiras", declarou o comissário europeu para o Mercado Interno, Thierry Breton.

Na opinião da União Europeia, a Meta modera a publicidade de forma "insuficiente" e critica a divulgação de um grande número de anúncios que "representam um risco para os processos eleitorais", fazendo especial referência às "campanhas publicitárias relacionadas com a manipulação de informação procedente do exterior".

A Meta não reagiu diretamente ao anúncio deste novo procedimento.

"Temos um processo bem estabelecido para identificar e mitigar riscos nas nossas plataformas. Esperamos continuar a nossa cooperação com a Comissão Europeia e fornecer-lhes mais detalhes sobre este trabalho", respondeu um porta-voz.