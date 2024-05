Reino Unido confirma prisões de migrantes que serão expulsos para Ruanda

Na terça-feira, o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, prometeu conter o grande fluxo de migrantes em pequenos barcos que cruzam o Canal da Mancha vindos da França e disse que as remessas para Ruanda começariam dentro de "10 a 12 semanas".

O governo disse que planeja enviar 5.700 migrantes irregulares para Ruanda até o final do ano, 2.143 dos quais "já podem ser rastreados para detenção".

Os primeiros relatos de prisões de pessoas a serem colocadas em voos para o pequeno país do leste africano circularam no início da semana. O Ministério do Interior confirmou na quarta-feira que "uma série de operações em todo o país" estava em andamento.

"Os primeiros imigrantes ilegais a serem expulsos para Ruanda já foram presos", acrescentou.

O ministério disse que esse era "outro marco importante" no plano de Ruanda e divulgou fotografias e um vídeo mostrando pessoas algemadas sob a custódia de oficiais de imigração em operações em diferentes locais.

Fontes do governo citadas pelo The Times revelaram na terça-feira que um migrante que teve seu pedido de asilo recusado concordou em ser enviado para Ruanda, recebendo £3.000 (cerca de US$ 3.700 ou R$ 19 mil ) em troca. O homem, supostamente de um país africano, viajou para Ruanda em um voo comercial.