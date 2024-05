Biden diz que 'ordem deve prevalecer' em protestos estudantis por Gaza

Alguns estudantes lamentaram a "brutalidade e agressividade" da polícia.

"Eles nos atacaram, nos prenderam brutalmente. E me detiveram por até seis horas antes de me libertar, [fui] muito espancado, me pisotearam, me cortaram", disse à AFP um estudante de Columbia, que se identificou como José.

Mais ao norte, no Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), os manifestantes ergueram barricadas e bloquearam uma avenida perto do campus de Cambridge durante a hora do 'rush' na tarde de quarta-feira.

- Biden sob pressão -

Biden tem enfrentado críticas de diversas frentes políticas por causa dos protestos. Enquanto os republicanos o acusam de ser muito brando com os manifestantes, que segundo eles mostram sentimentos antissemitas, os democratas nas suas próprias fileiras criticam-no por apoiar a campanha militar de Israel.

"Não deveria haver lugar em nenhum campus ou em qualquer lugar dos Estados Unidos para o antissemitismo ou ameaças de violência contra estudantes judeus", disse Biden nesta quinta-feira.