Filipinas convoca enviado chinês após ataqe com canhão de água contra seus navios

Manila afirma que navios chineses dispararam com um canhão de água contra suas embarcações, que estavam em uma operação de patrulha perto do alto.

Um porta-voz diplomático chinês declarou na terça-feira que os navios da Guarda Costeira tomaram as "medidas necessárias" contra navios filipinos que violaram sua soberania territorial.

Pequim reivindica quase todo o Mar do Sul da China, em uma disputa com vários países do sudeste asiático, apesar de uma decisão internacional que rejeitou as pretensões chinesas.

Nos últimos meses, a disputa provocou vários incidentes entre navios da China e das Filipinas, um aliado crucial dos Estados Unidos na região.

