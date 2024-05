Dados mostram que o Rio Grande do Sul como conhecíamos nunca mais existirá

Cidades inteiras submersas, como Canoas e Lajeado, mostram com muita clareza que os efeitos do aquecimento global teriam forças suficientes para desaparecer com um estado inteiro.

As imagens do Aeroporto Internacional Salgado Filho, completamente tomado pelas águas, parecem tão absurdas que nos lembram os filmes de distopias norte-americanos sobre a extinção humana no planeta.

Os números de toda a catástrofe são assustadores: a força das águas inundou 92 mil lares em 428 cidades, o que corresponde a 85 % do estado. Desabrigou mais 600 mil pessoas, 147 pessoas morreram e dezenas estão desaparecidas. Afetou a produção agrícola, com perda de grãos e animais. O solo foi destruído em muitas lavouras.

Na saúde, 164 unidades básicas de saúde foram afetadas e 9 hospitais estão inoperantes. Na educação, 358 mil alunos estão sem aula e, das 2.345 escolas, 1.028 foram afetadas de alguma forma.

Além disso, há o prejuízo psicológico que traumatizou milhares de pessoas. Um evento como esse deixará marcas profundas não só na paisagem do estado, mas também na subjetividade e memória dos gaúchos.

Se o Rio Grande do Sul não será mais o mesmo, a forma de administrar o estado também não poderá ser mais a mesma. Não esqueçamos que o governador Eduardo Leite nunca colocou em prática os estudos contra os eventos climáticos. Além disso, o governador promoveu um verdadeiro desmonte ambiental durante sua gestão, ao alterar 480 pontos do arcabouço de proteção ambiental.