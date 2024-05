Alemanha e República Tcheca acusam Rússia de ataques cibernéticos

Ainda nesta sexta, a Rússia negou "categoricamente" as acusações da Alemanha e as tachou de "infundadas".

A Alemanha e a República Tcheca atribuíram os ciberataques ao grupo APT28, "dirigido pelos serviços de inteligência da Rússia", afirmou a chefe da diplomacia alemã, Annalena Baerbock, nesta sexta-feira.

"Em outras palavras, foi um ataque cibernético apoiado pela Rússia contra a Alemanha e é absolutamente intolerável e inaceitável", acrescentou.

O governo alemão convocou o encarregado de negócios da embaixada russa "em um sinal diplomático claro para fazer o governo russo compreender que não aceitamos estas ações".

"Usaremos uma série de ações para dissuadir e responder ao comportamento agressivo da Rússia", advertiu o Ministério das Relações Exteriores alemão.

A embaixada da Rússia em Berlim indicou que seu encarregado de negócios "rejeitou categoricamente as acusações de que as estruturas estatais russas estavam envolvidas no incidente mencionado (...) por considerá-las sem substância e infundadas".