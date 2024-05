Cobasi confirma morte de animais em loja alagada em Porto Alegre

A Cobasi confirmou a morte de animais que estavam em uma loja da rede que foi tomada pela água após as enchentes que afetam o RS. A confirmação ocorreu em nota ao UOL na noite desta sexta-feira (17), após publicações sobre o ocorrido circularem pelas redes sociais.

O que aconteceu

Ainda não se sabe o número de animais que morreram no local. Ao UOL, a assessoria da empresa disse que a loja fica no subsolo do Shopping Praia de Belas, da rede Iguatemi, localizada no bairro Praia de Belas, em Porto Alegre. Segundo a Cobasi, ainda não foi possível entrar no estabelecimento até esta sexta para verificar a situação e quantificar as vidas perdidas.

Roedores, aves e peixes estavam dentro na unidade. Questionada, a empresa declarou que não havia cachorros ou gatos no local porque o estabelecimento não faz a venda desses animais.