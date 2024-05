Autoridade do Hamas diz que reunião de trégua no Cairo terminou e delegação retorna a Doha

Uma autoridade do Hamas disse à AFP que os negociadores do movimento islamista palestino no Cairo voltaram neste domingo (5) a Doha, depois de terem concluído as negociações na capital egípcia para chegar a uma trégua em Gaza.

"A reunião com o ministro egípcio da Inteligência foi concluída e a delegação do Hamas parte para Doha para continuar as consultas", disse o alto funcionário, próximo das negociações, sob condição de anonimato.

