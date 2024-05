Guaíba recua em Porto Alegre, ruas reaparecem e comércio tenta voltar

Com a baixa do Guaíba, que recuou hoje para 4,55 metros no cais Mauá e atingiu o menor nível desde o ápice da inundação, houve diminuição do nível da água no centro histórico de Porto Alegre. Com isso, o comércio já projeta reabrir as portas, embora parte da região ainda esteja sem energia, desligada por segurança a pedido da Defesa Civil. O dia amanheceu ensolarado. À tarde, o tempo ficou nublado, mas não houve chuva.

Vigia fica em estrutura no segundo piso de imóvel para impedir saques no centro histórico de Porto Alegre Imagem: Herculano Barreto Filho/UOL

Na rua Doutor Flores, a água recuou cerca de 50 metros na via, segundo relato de comerciantes e moradores. "A altura do nível da água baixou 70 centímetros de um dia para o outro. Sei disso porque fiz a medição", disse Ismael Simões, 35, que faz a segurança em uma galeria na rua Voluntários da Pátria, que ainda está alagada.