Especialistas da ONU denunciam violência contra mulheres e crianças em Gaza

Israel emitiu um comunicado em que acusa os especialistas de "ignorar a militarização sistemática por parte do Hamas dos locais de saúde e das infraestruturas civis na Faixa de Gaza".

Israel lançou uma operação militar contra o Hamas na Faixa de Gaza, após o ataque do movimento islamista palestino em 7 de outubro.

"Ao publicar tal declaração, os assinantes tentam criar uma narrativa alternativa, que reproduz a agenda de uma organização terrorista que destrói ativamente a vida da população palestina em Gaa", indica o comunicado.

Os especialistas da ONU apontam que a destruição maciça de casas em Gaza e as condições de vida precárias nas barracas têm um impacto desproporcional sobre as mulheres e as crianças.

"Mulheres grávidas e lactantes continuam sendo tratadas de forma terrível, com bombardeios diretos contra hospitais e negação deliberada de acesso a centros de saúde por franco-atiradores israelenses, além da falta de leitos e recursos médicos", afirmam.

Cerca de 50.000 mulheres palestinas grávidas e 20.000 recém-nascidos enfrentam "riscos inimagináveis", afirmam.