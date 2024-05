Meteoro atravessa e ilumina o céu de Portugal; vídeo

Um meteoro atravessou o céu de Portugal na noite deste sábado (18), formando um clarão. As autoridades locais ainda não sabem se e onde os fragmentos de rocha caíram.

O que aconteceu

Vídeos registraram o meteoro cruzando o céu. Em imagens compartilhadas nas redes sociais, é possível ver a cauda do meteoro e o momento em que a rocha iluminou o céu com uma luz azulada. Todos os vídeos foram feitos por volta das 23h50 (horário local, 19h50 em Brasília).

Maioria das imagens foi feita no norte de Portugal. Os relatos partiram principalmente da vila de Castro Daire e de cidades no norte do país, como o Porto, segundo o jornal português Público. Mas também há registros de regiões mais ao sul, como na zona de Lisboa.