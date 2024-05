Milei admite que Malvinas estão 'nas mãos do Reino Unido'

O ministro das Relações Exteriores do Reino Unido, David Cameron, visitou as ilhas em fevereiro e afirmou esperar que este território deseje permanecer sob a administração do Reino Unido "por muito tempo, possivelmente para sempre".

"Se este território está agora nas mãos do Reino Unido, tem o direito de fazê-lo. Não vejo isto como uma provocação", disse Milei ao ser questionado sobre o tema na entrevista publicada em inglês nesta segunda-feira no site do grupo de comunicação estatal britânico.

A posição de Milei diverge da postura de seu antecessor de esquerda, Alberto Fernández (2019-2023), que em 2022 afirmou que as "Malvinas foram, são e serão argentinas".

A Argentina afirma que as ilhas, herdadas da coroa espanhola depois de sua independência, foram ocupadas em 1833 por tropas do Reino Unido, que expulsaram o governador e os moradores argentinos para o continente.

Londres destaca que quase 100% dos 2.000 residentes do arquipélago concordaram em prosseguir sob controle britânico em um referendo organizado em 2013.

"Não vamos renunciar à nossa soberania, nem vamos buscar um conflito com o Reino Unido", declarou Milei, antes de acrescentar que isto "levará tempo" e envolverá uma "negociação de longo prazo".