Morre primeiro paciente a receber transplante de rim de porco geneticamente modificado

O primeiro paciente vivo a receber um transplante de rim de porco geneticamente modificado morreu, anunciou o hospital americano Massachusetts General Hospital, que realizou a intervenção cirúrgica.

"O Mass General está profundamente triste com o falecimento repentino do Sr. Rick Slayman. Não temos nenhuma indicação de que tenha sido resultado de seu recente transplante", afirmou a unidade médica de Boston, no nordeste, em comunicado.

Em março, cirurgiões deste hospital realizaram um procedimento sem precedentes no mundo durante cerca de quatro horas neste homem de 62 anos que sofria de uma doença renal terminal.