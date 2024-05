ONG exige justiça 44 anos depois de massacre em um rio em El Salvador

A ONG Tutela Legal, que denunciou o massacre na Justiça em 1992, acusa desses crimes membros do Exército, da extinta Guarda Nacional e da Organização Democrática Nacionalista (Orden), grupo paramilitar que colaborou com as Forças Armadas no combate à guerrilha de esquerda.

Um relatório da ONU estabeleceu ainda que "o massacre foi possível devido à cooperação das Forças Armadas hondurenhas, que impediram a passagem de residentes salvadorenhos" para o país vizinho.

O general José Guillermo García, 90 anos, então ministro da Defesa de El Salvador e que liderava o grupo de oficiais acusado de cometer o massacre, também tem um mandado de prisão pelo assassinato de quatro jornalistas holandeses em março de 1982.

Para evitar ir para a prisão por conta deste último caso, García está internado há 21 meses em um hospital privado.

Durante a gestão de García, considerado o soldado mais poderoso das Forças Armadas à época, foram cometidos 41 massacres, segundo a ONG de direitos humanos Cristosal.

- "Indulto para todos" -

Enquanto esta ONG busca justiça, um grupo de generais reformados afirmou em comunicado, por ocasião do bicentenário do exército salvadorenho, no dia 7 de maio, "que nenhum soldado deve ser julgado, criticado ou questionado por ter cumprido a missão de defender El Salvador".