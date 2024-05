Francis Ford Coppola, o 'Poderoso Chefão' do cinema americano

Começou a trabalhar como roteirista e obteve seu primeiro sucesso significativo em 1968 com "O Caminho do Arco-Íris", uma adaptação de um musical da Broadway.

Porém, desconfiado da influência dos grandes estúdios, que considerava muito conservadores, Coppola, junto com George Lucas - que mais tarde faria "Star Wars" - fundou sua própria produtora, a American Zoetrope, em 1969.

Um ano depois, ele colaborou no roteiro de "Patton, Rebelde ou Herói?" e conquistou seu primeiro prêmio da Academia.

- A máfia e o Vietnã -

Seu grande golpe cinematográfico veio em 1972: "O Poderoso Chefão", uma epopeia sobre a família do crime Corleone, adaptada do sucesso literário de Mario Puzo.

Filmar o longa não foi fácil. Coppola teve que lutar para ter sua visão concretizada e resistir à pressão das "Cinco Famílias" de Nova York, as principais facções do crime organizado, que queriam eliminar as palavras "máfia" e "Cosa Nostra" do roteiro.