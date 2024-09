Saia-justa leva Prerrogativas a pacto de silêncio no caso Silvio Almeida

O grupo Prerrogativas, que reúne advogados ligados ao governo, fez um pacto de silêncio em torno das denúncias de suposto assédio sexual envolvendo o ministro Silvio Almeida (Direitos Humanos).



A presidente do Me Too, Marina Ganzarolli; a ministra Anielle Franco e os dois ministros que também irão investigar o caso -- Jorge Messias (AGU) e Vinícius Carvalho (CGU) -- são do Prerrogativas.

Silvio Almeida também fazia parte do grupo de advogados até pouco tempo. Ele deixou de participar após divergências com alguns integrantes. No entanto, nos eventos presenciais do Prerrogativas, o ministro sempre é presença garantida.

Desde que as acusações vieram à tona, a ministra Anielle manteve silêncio. Ela seria uma das pessoas que acusam o ministro de suposto assédio sexual.