Justiça afasta 777 Partners do controle da SAF do Vasco

As suspeitas sobre os problemas financeiros da empresa também afetam outros clubes sob seu controle, como o belga Standard de Liège, o espanhol Sevilla, o alemão Hertha Berlin e o italiano Genoa, entre outros.

O grupo comprou o controle de 70% da SAF do Vasco em setembro de 2022 por cerca de R$ 700 milhões, com a promessa de acabar com as dívidas do clube e investir no futebol.

As notícias sobre a situação financeira e atrasos de pagamento da 777 Partners motivaram o Vasco a entrar com uma ação na justiça, que tramita em segredo, para retirar o controle do fundo americano.

A liminar suspende contrato de venda da SAF do Vasco à 777 Partners, que passa a ter 30% das ações, transformando o clube associativo, presidido pelo ex-jogador e ídolo Pedrinho, em sócio majoritário.

Em um comunicado divulgado nesta quinta-feira (16), o clube explicou que tomou a decisão de entrar na justiça para "preservar o patrimônio do Vasco da Gama Sociedade Anônima do Futebol".

- "Risco de penhora" -

O fundo de investimentos continuará como sócio da SAF, mas de forma minoritária, com 30% da participação e com suas obrigações vigentes, ressaltou o clube em nota.