Presidente da Romênia demostra otimismo com governo majoritário pró-europeu

"As negociações continuam hoje e estou otimista de que estarei em posição de designar um primeiro-ministro depois que o parlamento votar os líderes de suas duas câmaras", disse Iohannis.

O PSD, os liberais de centro-direita, o partido centrista Save Romania Union (USR), o partido étnico húngaro UDMR e representantes de minorias étnicas concordaram em negociar um governo de coalizão para manter a extrema direita sob controle, mas entraram em conflito sobre as medidas necessárias para reduzir o déficit orçamentário da Romênia, o maior da UE.

O PSD retirou-se abruptamente na quinta-feira das negociações de coligação, em um movimento que alguns analistas disseram ser um estratagema para acelerar as negociações. Desde então, voltou a participar das negociações -- sem a USR, que se juntará à oposição.

"PSD, PNL, UDMR e minorias me informaram que as negociações para encontrar uma equação sólida de governo estão perto do fim", disse Iohannis após consultas com partidos políticos. O mandato de Iohannis expirou em 21 de dezembro, mas ele permanecerá até que seu substituto seja eleito.

Os três partidos ultranacionalistas se recusaram a comparecer às negociações.

(Reportagem de Luiza Ilie)