Rússia tem maior conquista de território ucraniano em 18 meses, segundo análise da AFP

A Rússia concretizou a maior conquista de território ucraniano em um ano e meio ao tomar o controle, em uma semana, de 278 quilômetros quadrados no leste do país, segundo uma análise feita pela AFP com dados divulgados pelo Instituto para o Estudo da Guerra (ISW, na sigla em inglês).

Entre 9 e 15 de maio, o Exército russo conquistou 257 quilômetros quadrados na região de Kharkiv, nordeste da Ucrânia, epicentro da ofensiva russa e onde Moscou afirma ter conquistado várias cidades.

Os outros 21 quilômetros quadrados tomados pelas forças russas envolvem vários pontos da linha da frente, incluindo a localidade de Robotyne, no sul do país.