Lula ficou no muro e liberou apoio a Motta quando já era irreversível

Daí surgiu um dos argumentos usados internamente na bancada petista para fechar acordo com Hugo Motta e formar um bloco com PL, com tudo. Segundo essa lógica, tudo bem anistiar Jair Bolsonaro (PL) e deixá-lo concorrer com Lula em 2026. Melhor do que outro nome da direita mais competitivo.

