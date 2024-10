Caso Marielle: Pena de 70 anos ou mais tanto faz

Combater o crime quando o próprio inimigo está dentro do quartel ou da delegacia é impossível.

Marielle Franco era uma mulher corajosa que lutava uma luta sem glória no Brasil na defesa dos parentes daqueles que não tinham voz e perderam seus filhos, maridos ou netos pelas mãos armadas do Estado.Crimes que vão se acumulando na prateleira da impunidade brasileira.

A vereadora morreu ao tentar enfrentar os poderosos que ditam as regras nas periferias do Rio de Janeiro:bicheiros, milicianos, traficantes, policiais, políticos que sempre unidos usam o chamado escritório do crime para tirar da frente violentamente quem atrapalha os negócios deles.

Os motivos reais do assassinato de Marielle ainda são obscuros, mas, segundo os delatores, o crime foi encomendado pelos irmãos Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio e Chiquinho Brazão, deputado federal, que também estão na cadeia, ainda que neguem participação no crime.

A confissão dos dois réus é bem detalhada. Os irmãos Brazão tinham poder e usaram o escritório do crime para eliminar Marielle.

Os ex-PMs matadores de aluguel foram condenados a 59 e 78 anos de cadeia, respectivamente, mas, conforme a lei, só poderão ficar 30 anos. Por confessarem os assassinatos e entregue os mandantes devem ter ainda uma redução da pena. Com o tempo terão benefícios usando seus direitos de condenados.