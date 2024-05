OpenAI dissolve unidade de riscos futuros

A OpenAi confirmou nesta sexta-feira (17) que dissolveu uma equipe dedicada a reduzir os riscos a longo prazo da inteligência artificial (IA), no momento em que a empresa que desenvolveu o ChatGPT enfrenta um número crescente de críticas.

Semanas atrás, teve início a dissolução do chamado grupo de "superalinhamento", com a transferência de seus membros para outros projetos e pesquisas, informou a empresa, com sede em San Francisco.

Mais cedo, o diretor dessa equipe responsável pela segurança, Jan Leike, explicou na rede social X que renunciou devido a divergências fundamentais com a alta direção sobre as prioridades da empresa, em um dilema entre inovação e segurança.