Assaltantes armados roubam joalheria em destino turístico de Paris

Um grupo de assaltantes armados roubou, neste sábado (18), a joalheria de luxo Harry Winston em Paris, localizada perto da Champs Élysées e fugiu de moto, informaram fontes policiais.

O valor do roubo não será conhecido com precisão "por vários dias", de acordo com a fonte próxima à investigação, mas pode chegar a vários milhões de dólares, levando-se em conta os roubos anteriores desse estabelecimento de luxo.

O crime ocorreu por volta das 11h45 (6h45 em Brasília).