Mais de 50 mortos por inundações no oeste do Afeganistão

As inundações de sexta-feira também destruíram cerca de 2.000 casas e danificaram milhares de moradias, acrescentou.

"Estas terríveis inundações também mataram milhares de cabeças de gado(...) destruíram centenas de hectares de terras agrícolas, centenas de pontes e redes de esgoto e milhares de árvores", acrescentou.

As principais estradas de entrada e saída da província estão "completamente bloqueadas", disse o porta-voz.

Outras províncias do norte do Afeganistão sofreram inundações repentinas no final da semana passada e são esperadas novas tempestades, alertou a Organização Mundial da Saúde (OMS).

Centenas de pessoas morreram na semana passada quando as inundações devastaram a província de Baghlan, no norte, de acordo com o Programa Mundial de Alimentos e autoridades do regime talibã.

str-sw/vgu/chv/pz/acc/zm/jc