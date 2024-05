'A Queda do Céu', uma celebração da vida dos yanomamis em Cannes

Os brasileiros Eryk Rocha e Gabriela Carneiro apresentaram, neste domingo (19), seu documentário "A Queda do Céu", que aborda a cosmologia yanomami e serve de alerta para a humanidade diante das ameaças sobre a Amazônia.

Baseado em um livro escrito pelo antropólogo francês Bruce Albert e o líder yanomami Davi Kopenawa, o documentário começou a ser idealizado em 2017, antes da crise do covid-19.

A câmera acompanha a vida de uma aldeia dos yanomami no coração da floresta, uma etnia de cerca de 30.000 indígenas que dispõem legalmente de seu próprio território, mas que regularmente sofrem com as invasões de garimpeiros e madereiros.