Cansada de turistas, cidade do Japão quer bloquear vista para o Monte Fuji

Uma cidade japonesa começou a instalar uma grande barreira de malha em um ponto popular para a visualização do Monte Fuji nesta terça-feira (21, noite de segunda em Brasília), na tentativa de desencorajar um número crescente de turistas que tiram fotos incansavelmente do local.

Os moradores de Fujikawaguchiko dizem estar fartos do fluxo interminável de visitantes, principalmente estrangeiros, que jogam lixo, invadem propriedades e infringem as regras de trânsito na busca por uma foto da vista mais famosa do Japão para compartilhar nas redes sociais.

Trabalhadores começaram a fixar uma rede preta medindo 2,5 por 20 metros em postes de metal na manhã de terça-feira ao longo de uma calçada em frente a uma loja de conveniência, disse um repórter da AFP no local.