Alexia Putellas renova com Barcelona até 2026

Desde então, a meia do Barça se tornou a jogadora com mais gols na história do clube, com um total de 189, e vai lutar neste sábado para somar um novo título aos 29 que já conquistou com o Barça: a Liga dos Campeões, cuja final será disputada em Bilbao contra o Lyon.

Seria a terceira Liga dos Campeões feminina do clube e de Putellas, que disputou um total de 424 jogos pelo Barça, fazendo dela a terceira jogadora com mais partidas, atrás de Marta Torrejón (431) e Melanie Serrano (517).

Além disso, ela fez parte da seleção espanhola que conquistou a Copa do Mundo de 2023.

Putellas só conseguiu jogar alguns minutos na vitória de sua seleção naquele torneio, depois de ter ficado um ano afastada dos gramados devido a uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho.

