Chama olímpica chega ao tapete vermelho do Festival de Cannes

Arnaud Assoumani, campeão no salto em distância em Pequim 2008, iniciou o percurso. Assumiram a tocha no revezamento Alexis Hanquinquant, ouro no triatlo em Tóquio em 2021, Nélia Barbosa, vice-campeã da canoagem no Japão, e Marie Patouillet, que ganhou duas medalhas de bronze no paraciclismo em 2021.

Também estiveram presentes no evento Tony Estanguet, presidente do Comitê Organizador dos Jogos de Paris, e várias personalidades do esporte francês, como Marie-José Perec (atletismo) e Thierry Rey (judô).

A chama olímpica percorrerá 400 cidades e dezenas de pontos turísticos durante sua viagem de 12 mil quilômetros pela França continental, além de visitar territórios ultramarinos franceses no Caribe, no oceano Índico e no Pacífico.

Os Jogos Olímpicos de Paris 2024 vão acontecer de 26 de julho a 11 de agosto.

© Agence France-Presse