Alpinista nepalês escala o Everest pela 30ª vez e bate o próprio recorde

Ele cresceu no Vale do Himalaia e observou o pai e o irmão trabalhando como guias, até que chegou a sua vez.

Em 2019, ele conseguiu alcançou o topo do Everest duas vezes no intervalo de apenas seis dias. Em sua carreira, ele já escalou outras montanhas com mais de 8.000 metros, como a K2 no Paquistão, a segunda maior do planeta.

- Cinco mortes na temporada -

O recorde foi batido no momento em que o número de mortes na temporada de escaladas do Himalaia subiu para cinco.

Um alpinista romeno faleceu durante a tentativa de escalar o Lhotse, a quarta maior montanha do mundo, que compartilha a rota de escalada ao Everest até os 7.200 metros.

O alpinista Gabriel Viorel Tabara "foi encontrado morto em sua barraca no campo três na segunda-feira por seu guia", afirmou nesta quarta-feira Mohan Lamsal, da agência Makalu Adventure.